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1 час назад

Кремлю задали вопрос о запрете импорта в Россию смартфонов

Источник сообщений о возможном запрете импорта в Россию смартфонов и авиазапчастей неизвестен, поэтому здесь пока нечего комментировать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескова спросили о запрете импорта смартфонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не знаем, что это за чиновник, и существует ли он вообще, здесь нечего пока комментировать», – передает РИА «Новости» его слова.

В среду стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена. Такие меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что «если США ограничат российский импорт смартфонов, то в течение года в России возникнут замещающие производства, а Китай и Корея займут освобожденные конкурентами ниши».

Политика,Дмитрий Песков,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,
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