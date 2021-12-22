Пескова спросили о запрете импорта смартфонов

Источник сообщений о возможном запрете импорта в Россию смартфонов и авиазапчастей неизвестен, поэтому здесь пока нечего комментировать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, что это за чиновник, и существует ли он вообще, здесь нечего пока комментировать», – передает РИА «Новости» его слова.

В среду стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена. Такие меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов.