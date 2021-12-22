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1 час назад

Лавров призвал главу НАТО уйти в отставку

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен покинуть пост, так как не справляется с работой. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил, что в основе европейской и евроатлантической безопасности лежит принцип, по которому ни одно государство не должно укреплять свое положение за счет ущемления других.

«Если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, то ему пора уходить на другую работу. Со своими обязанностями он никак не справляется», — сказал Лавров в интервью RT.

Пентагон ответил на заявление Шойгу о провокации в Донбассе

Также в интервью Лавров прокомментировал ситуацию на Украине. Глава МИД призвал западные страны повлиять на Киев, чтобы побудить его выполнять минские соглашения.

Политика,Видео,Йенс Столтенберг,Сергей Лавров,НАТО,МИД,Пентагон,
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