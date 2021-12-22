Россия предложила США способ решить сирийскую проблему

«Большое количество сложностей и проблем существует не только на юге Сирии, но и за Евфратом. Все они могут быть решены за счет ухода американцев с этих территорий. В наших контактах с американцами мы доводим до них нашу озабоченность и предлагаем им такое решение вопроса», — передает РИА «Новости» слова Лаврентьева.