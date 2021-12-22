Песков раскрыл детали военного ответа Путина США

«Есть принципиальные моменты, связанные с процессами, которые угрожают безопасности России. Но в любом случае, как собственно и вчера в том числе говорил (Владимир) Путин, мы заинтересованы в переговорах. Мы хотим эти переговоры. И конечно, переговоры для того, чтобы обсуждать позиции друг друга», - заметил он, отказавшись ответить на вопрос, от каких принципиальных моментов Москва не готова отказаться.