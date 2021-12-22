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46 минут назад

Песков раскрыл детали военного ответа Путина США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, каким может быть военно-технический ответ западным странам, о котором ранее заявил российский лидер Владимир Путин. Его слова приводит Telegram-канал «Пул N3».

Песков раскрыл детали военного ответа Путина США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин, выступая в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, предостерег НАТО от дальнейшего расширения на Восток и пообещал

«в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег адекватные ответные военно-технические меры».

Отвечая на вопрос, что именно президент имел в виду, Песков отметил, что - это «целый набор мер по обеспечению безопасности России и взаимо сдерживающего паритета».

«Более специфическую информацию сейчас не хотел бы предоставлять вам», - заявил официальный представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в переговорах о гарантиях безопасности, пишет РИА Новости.

«Есть принципиальные моменты, связанные с процессами, которые угрожают безопасности России. Но в любом случае, как собственно и вчера в том числе говорил (Владимир) Путин, мы заинтересованы в переговорах. Мы хотим эти переговоры. И конечно, переговоры для того, чтобы обсуждать позиции друг друга», - заметил он, отказавшись ответить на вопрос, от каких принципиальных моментов Москва не готова отказаться.

В начале декабря в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом президент Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток. МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, в которых содержится пункт о неприсоединения Украины к альянсу.

Путин преподал Западу пять важных уроков

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,МИД,РИА Новости,
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