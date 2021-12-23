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18 минут назад

Песков назвал условия следующего саммита Путина с Байденом

Прежде чем состоятся новые переговоры Владимира Путина и президента США Джо Байдена, Вашингтон должен дать ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал условия саммита Путина с Байденом
Фото: ТАССТАСС

Перед тем, как можно говорить о новом саммите, очном саммите, нужно понять, какой будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения", – сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 24".

Песков напомнил, что Россия представила США проекты двух документов по данному вопросу.

В США ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу.

В частности, договоры подразумевают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет территории Украины.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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