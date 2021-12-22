В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
27 минут назад

Захарова прокомментировала обвинения США в нарушении Россией правил ВТО

США, обвиняя Россию в протекционизме и нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО), забывают, что РФ ввела импортозамещение в ответ на санкционную политику США и ЕС. Об этом в эфире "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД ответили на обвинения США в нарушении правил ВТО
Фото: ТАССТАСС

"В это невозможно поверить, речь идет о заявлении торгпреда США, которая высказала претензии к России в нарушении правил ВТО в связи с тем, что мы отвечаем на их санкции. Нас обвинили в неком протекционизме российских товаров, речь идет об импортозамещении, и назвали это нарушением правил ВТО. Это серьезные люди. Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО", - сказала она.

"Она просто либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции в частности Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом США, что выяснилось несколько лет назад", - добавила дипломат.

Захарова также напомнила, что "если кто-то нарушал правила ВТО, то это США и ЕС своими односторонними санкциями".

Ранее во вторник представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай сообщила, что США намерены использовать механизмы ВТО с целью привлечь Россию к ответственности за приписываемые ей действия в сфере торговли. Это заявление было сделано на фоне опубликованного для Конгресса США доклада о выполнении Москвой обязательств в рамках ВТО.

По версии американской стороны, "Россия сохраняет ограничения на границах, применяет меры по сдерживанию торговли внутри страны, проводит в сфере промышленности политику, которая, как кажется, нацелена на замену импорта и принудительный перенос операций в страну".

Политика,Мария Захарова,Конгресс США,МИД,ЕС,ВТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители