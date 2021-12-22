В МИД ответили на обвинения США в нарушении правил ВТО

США, обвиняя Россию в протекционизме и нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО), забывают, что РФ ввела импортозамещение в ответ на санкционную политику США и ЕС. Об этом в эфире "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"В это невозможно поверить, речь идет о заявлении торгпреда США, которая высказала претензии к России в нарушении правил ВТО в связи с тем, что мы отвечаем на их санкции. Нас обвинили в неком протекционизме российских товаров, речь идет об импортозамещении, и назвали это нарушением правил ВТО. Это серьезные люди. Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО", - сказала она.

"Она просто либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции в частности Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом США, что выяснилось несколько лет назад", - добавила дипломат.

Захарова также напомнила, что "если кто-то нарушал правила ВТО, то это США и ЕС своими односторонними санкциями".

Ранее во вторник представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай сообщила, что США намерены использовать механизмы ВТО с целью привлечь Россию к ответственности за приписываемые ей действия в сфере торговли. Это заявление было сделано на фоне опубликованного для Конгресса США доклада о выполнении Москвой обязательств в рамках ВТО.