Лавров назвал ситуацию в ФРГ вокруг вещания RT DE вопиющей

"Сейчас наши коллеги в Сербии зарегистрировали канал RT DE на немецком языке в соответствии с европейской конвенцией о вещании, участником конвенции Германия является, поэтому ее нужно выполнять. Но, судя по всему, сейчас опять будут кивать на соцсети, на YouTube, что это их личная инициатива, у них свои какие-то критерии есть, и германское государство здесь ни при чем. При чем. Оно обязательно должно быть при чем, потому что все обязательства, которые требуют обеспечивать свободу доступа к информации, они подписывались и брали эти обязательства на себя, никакие не ютьюбы, а государства. И государство, на чьей территории творится подобный произвол, несет ответственность за то, чтобы такой произвол прекратить", - указал он.