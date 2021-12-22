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44 минуты назад

Лавров назвал неадекватными слова генсека НАТО о гарантиях безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неадекватными слова генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно российских предложений по гарантиям безопасности в Европе. Слова дипломата передает РИА Новости.

Лавров назвал неадекватными слова генсека НАТО
Фото: ТАССТАСС

«Господин Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что компромисс между Россией и НАТО о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс невозможен. Он снова обвинил российскую сторону в стягивании вооруженных сил к украинской границе.

Политика,Йенс Столтенберг,Сергей Лавров,НАТО,МИД,РИА Новости,
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