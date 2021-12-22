«Может быть, он прочтет, полюбит их и никого убивать не будет», – заявил политик.

Напомним, Валерий Рашкин является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено председателем СК России Александром Бастрыкиным по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Как было установлено следствием, в ночь с 28 на 29 октября 2021 года депутат в Саратовской области убил лося.