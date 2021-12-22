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35 минут назад

Жириновский подарил Рашкину книгу о животных: видео

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский подарил книгу о животных депутату от КПРФ Валерию Рашкину, который подозревается в незаконной охоте. Об этом сообщает издание «Известия», опубликовавшее видео из Государственно Думы в своем официальном Telegram-канале.

«Может быть, он прочтет, полюбит их и никого убивать не будет», – заявил политик.

Напомним, Валерий Рашкин является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено председателем СК России Александром Бастрыкиным по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Как было установлено следствием, в ночь с 28 на 29 октября 2021 года депутат в Саратовской области убил лося.

25 ноября Государственная дума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности. Суд запретил народному избраннику охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома по ночам.

Политика,Видео,Валерий Рашкин,Александр Бастрыкин,Владимир Жириновский,КПРФ,ЛДПР,Госдума,СКР,газета "Известия",
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