Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский подарил книгу о животных депутату от КПРФ Валерию Рашкину, который подозревается в незаконной охоте. Об этом сообщает издание «Известия», опубликовавшее видео из Государственно Думы в своем официальном Telegram-канале.
«Может быть, он прочтет, полюбит их и никого убивать не будет», – заявил политик.
Напомним, Валерий Рашкин является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено председателем СК России Александром Бастрыкиным по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Как было установлено следствием, в ночь с 28 на 29 октября 2021 года депутат в Саратовской области убил лося.
25 ноября Государственная дума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности. Суд запретил народному избраннику охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома по ночам.