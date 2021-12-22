Захарова: импортозамещение стало реакцией на санкции

«Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом Соединённых Штатов Америки, что выяснилось несколько лет назад», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».