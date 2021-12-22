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44 минуты назад

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко задержан

В Краснодаре задержан мэр города Андрей Алексеенко, сообщает Znak.com. Причина задержания не уточняется. Сейчас градоначальника везут на допрос.

Задержан мэр Краснодара Андрей Алексеенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В доме 43-летнего Алексеенко, а также мэрии Краснодара проходят обыски. В самой администрации не комментируют информацию о задержании мэра.

Алексеенко стал исполняющим обязанности мэра Краснодара 21 октября, а 17 ноября был избран главой. До этого Алексеенко был заместителем главы Туапсинского района, работал в сфере ЖКХ и в администрации губернатора Кубани.

Политика,Андрей Алексеенко,
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