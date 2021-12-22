Задержан мэр Краснодара Андрей Алексеенко

В Краснодаре задержан мэр города Андрей Алексеенко, сообщает Znak.com. Причина задержания не уточняется. Сейчас градоначальника везут на допрос.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В доме 43-летнего Алексеенко, а также мэрии Краснодара проходят обыски. В самой администрации не комментируют информацию о задержании мэра.