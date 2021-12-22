Байден задумал оставить Россию без смартфонов

Власти США могут ввести жесткие меры экспортного контроля в отношении России в случае наступления на Украину, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя администрации Джо Байдена. Речь, в частности, может идти о запрете на поставки смартфонов в РФ.

Фото: Reuters Reuters

Эти меры обсуждались на встрече высокопоставленных американских чиновников 21 декабря «в дополнение к экономическим санкциям», которые США могут ввести в ответ на эскалацию украинского кризиса.

По словам собеседника Reuters, речь идет о «чрезвычайных» мерах экспортного контроля, способных «перекрыть России доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий»: эти меры могут ограничить возможность РФ импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, а также материалы для многих других секторов.

Источник агентства заявил, что эти санкции серьезно повлияли бы на российских потребителей, промышленные предприятия и занятость в стране.

Reuters отмечает, что власти США могут использовать против России инструменты, примененные администрацией экс-президента Дональда Трампа, чтобы заблокировать доступ китайской компании Huawei к передовым полупроводникам. Это стало возможным благодаря тому, что полупроводники в телефонах Huawei включают разработанные в США компоненты.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры. Одной из главных тем встречи стал украинский кризис.