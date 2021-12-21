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1 час назад

В США ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о предстоящей встрече главы США Джо Байдена с лидером РФ Владимиром Путиным, заявив, что новых встреч пока не планируется. Его слова приводит РИА Новости.

В США ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена
Фото: ReutersReuters

«Нет планов делать это сейчас», — сказал Блинкен, добавив, что переговоры должны идти «на фоне деэскалации ситуации», имея в виду ситуацию вокруг Украины.

«Мы также хотим, чтобы Россия снизила напряженность, отведя войска от границы с Украиной. Гораздо более подобающим является ведение переговоров в таких условиях, нежели когда продолжается рост напряженности», — сказал госсекретарь.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что общение Путина и Байдена прошло в атмосфере взаимного уважения, хоть их и нельзя назвать друзьями. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Путин общался с Байденом, будучи еще в должности премьер-министра России, во время проведения международных мероприятий.

7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи. Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи.

Политика,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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