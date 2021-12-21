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50 минут назад

В МИД РФ озвучили масштабные последствия пандемии COVID-19

Экономический ущерб от пандемии коронавируса уже превзошел крупнейшие кризисы XX столетия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на специальной сессии ассоциации «Национальная сеть Глобального договора». Текст выступления опубликован на сайте МИД.

«Суммарный экономический урон от пандемии, по оценкам ООН, уже превзошел крупнейшие кризисы прошлого столетия. Преодолеть такие масштабные последствия можно только коллективными усилиями всего мирового сообщества и, в частности, путем укрепления механизмов государственно-частного партнерства», - сказал Вершинин.

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Дипломат подчеркнул, что выстраивать международный диалог в ООН «необходимо с опорой на принципы равноправия, взаимного уважения интересов друг друга, а не через односторонние принудительные меры и торговые барьеры, в том числе для создания недобросовестной конкуренции».

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2020 году пандемия коронавируса нанесла экономике России ущерб в размере почти 1 трлн рублей в стоимостных показателях - это в 1,4 раза больше, чем суммарный урон от остальных инфекционных болезней.

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