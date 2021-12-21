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1 час назад

Кадыров поставил Эрдогану ультиматум

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригрозил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после открытия в стране парка имени Джохара Дудаева.

Кадыров поставил Эрдогану ультиматум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной», - написал Кадыров в телеграм-канале.

Он отметил, что пока «разыскиваемые бандиты и отморозки» находят в Турции убежище и «открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов», Россия оставляет за собой право на ответные действия.

Глава Чечни пригрозил переименовать один из парков в Грозном в честь основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, который сейчас отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме.

Турецкие СМИ ранее сообщили об открытии в городе Кëрфез в турецкой провинции Коджаэли парка, названного в честь Джохара Дудаева. Местные власти назвали лидера сепаратистского движения в Чечне символом «борьбы за свободу».

Джохар Дудаев - чеченский политический деятель, лидер движения 1990-х годов за отделение Чечни от России, первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. Возглавлял боевые действия против Вооруженных сил РФ. В 1996 году был убит российскими спецслужбами.

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