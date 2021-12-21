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14 минут назад

Москва допустила созыв Совета Россия - НАТО

В РФ не исключили созыва Совета Россия - НАТО, чтобы обсудить предложения по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет "Коммерсантъ".

Москва допустила созыв Совета Россия - НАТО
Фото: EPAEPA

«Если ради дела понадобится, то почему бы и нет? Но для этого нужна реакция по существу нашей инициативы. Если опять это будет приглашение поговорить про Украину, тогда никакого смысла нет», — сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос.

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По его словам, в НАТО должны понимать, что организационной основы для проведения заседания нет.

«Наше дипломатическое и военное присутствие в “натовском Брюсселе” было целенаправленно разрушено. Демонтирована сама структура Совета в виде рабочих групп, подготовительного комитета и других составных элементов», - добавил дипломат.

Грушко напомнил, что Россия в течение нескольких лет говорила о готовности созвать заседание совета, чтобы обсудить комплекс мер по деэскалации.

«Первое — открыть каналы общения по военной линии. Второе — согласовать отведение районов учений от линии соприкосновения. Третье — выработать договоренности по совершенствованию механизмов избежания и предотвращения опасных военных инцидентов, включая установление минимально допустимых дистанций для сближения боевых самолетов с военными кораблями. Четвертое — меры по повышению безопасности полетов (использование транспондеров и так далее), в том числе с целью снижения рисков для гражданской авиации»,— пояснил Грушко, отметив, что НАТО это было неинтересно.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов к диалогу с Россией. Он сказал, что намерен собрать заседание Совета Россия—НАТО в начале 2022 года, пишет РИА Новости.

Совет Россия—НАТО был создан на саммите в Риме 28 мая 2002 года. В апреле 2014 года проводить заседания Совета стали значительно реже. Последняя встреча была в 2019 году.

МИД России 17 декабря обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. В проекте соглашения, в частности, предлагается предоставить гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.

Политика,Йенс Столтенберг,Александр Грушко,НАТО,МИД,РИА Новости,
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