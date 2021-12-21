"В русле регулярных российско-французских контактов на высшем уровне состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Владимир Путин поздравил Эмманюэля Макрона с днем рождения, лидеры также обменялись добрыми пожеланиями в преддверии рождественских и новогодних праздников", - говорится в сообщении.