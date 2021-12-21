Путин разрешил полиции взламывать квартиры россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия полиции. Соответствующий документ опубликовали 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

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Внесенные в закон «О полиции» изменения дают правоохранителям право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять их, чтобы провести задержание подозреваемых в совершении противоправных действий. При этом представляться людям полицейским разрешено уже по итогам их преступлений.

Еще документ дает сотрудникам органов право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.

Кроме того, полицейские смогут осматривать и вскрывать транспортные средства с целью проверки заявлений о происшествиях, спасения жизней людей и обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС. Также закон дает право сотрудникам правоохранительных органов досматривать граждан, их личные вещи и транспорт не только при возможном наличии оружия или запрещенных веществ, но и в случае, если есть подозрения, что человек «скрывает предметы хищения».

При этом из документа исключили положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении и разрешавшие им открывать огонь при попытках подозреваемого приблизиться к ним.