Путин подписал закон об организации региональной власти

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах РФ, который устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: ТАСС ТАСС

Закон также устанавливает общее для всех регионов наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта РФ". При этом конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но запрещается использовать слово "президент".