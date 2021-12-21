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48 минут назад

Путин подписал закон об организации региональной власти

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах РФ, который устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об организации региональной власти
Фото: ТАССТАСС

Закон также устанавливает общее для всех регионов наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта РФ". При этом конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но запрещается использовать слово "президент".

Закон был принят Госдумой 14 декабря и одобрен Советом Федерации 15 декабря. Он вступит в силу с 1 июня следующего года за исключением отдельных положений.

Политика,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,
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