В Госдепе готовят санкции против России

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что США продолжают считать дипломатию «единственным ответственным» путем по Украине, однако готовят сдерживание России и санкции, передает РИА «Новости».

Фото: J. Scott Applewhite, File/AP J. Scott Applewhite, File/AP

Она подчеркнула, что стороны настаивают на дипломатии, но необходимо готовиться к другому подходу, «включающему санкционные опции с нашими союзниками и партнерами в ЕС».

На минувшей неделе Донфрид провела встречу с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Россия официально передала США договор и соглашение с российскими предложениями о гарантиях безопасности. По словам Рябкова, США пытаются перевести ситуацию в «вялотекущий процесс», а между тем она «острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению».