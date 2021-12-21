Путин объяснил антироссийскую политику США

«Иногда задаешься вопросом, а зачем они (США – Прим. ред.) все это делали в тех условиях – непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи <...> с так называемой победой в Холодной войне. Из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации. Вот из-за этого, других причин просто нет», - пояснил Путин.