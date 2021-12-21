Путин объяснил антироссийскую политику США

США вели свою антироссийскую политику в эйфории от якобы победы в Холодной войне. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны, сообщает РИА Новости.
«Иногда задаешься вопросом, а зачем они (США – Прим. ред.) все это делали в тех условиях – непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи <...> с так называемой победой в Холодной войне. Из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации. Вот из-за этого, других причин просто нет», - пояснил Путин.
Ранее на этом же заседании министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании (ЧВК) США, которые находятся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.
«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», - сказал Шойгу.
По информации Минобороны России, в Донецкой области находятся порядка 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят украинский спецназ.