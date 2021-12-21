Путин: США могут отправить экстремистов в Крым

В США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Поставят на Украину. Это не значит, что завтра будут применять, потому что у нас Циркон уже есть, а у них пока нет. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, ну, скажем, на Крым, — сказал глава государства.