Путин предостерег Запад от попыток «заболтать» гарантии безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО могут попробовать «заболтать» предложения России по гарантиям безопасности, но Москву это не устроит. Об этом сообщает РИА Новости.
«Есть некоторые сигналы, что партнеры готовы, вроде бы, над этим работать. Но есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят», - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россию такое развитие событий не устроит.
Во время недавних переговоров с главой США Джо Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток.
Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).
Глава делегации РФ на переговорах по военной безопасности Константин Гаврилов рассказал, что на случай отказа НАТО от предложений у властей РФ есть план Б, «к которому никто не хотел бы прибегать».