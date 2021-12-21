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1 час назад

Путин предостерег Запад от попыток «заболтать» гарантии безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО могут попробовать «заболтать» предложения России по гарантиям безопасности, но Москву это не устроит. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин предостерег Запад от попыток «заболтать» гарантии безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть некоторые сигналы, что партнеры готовы, вроде бы, над этим работать. Но есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россию такое развитие событий не устроит.

Во время недавних переговоров с главой США Джо Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Глава делегации РФ на переговорах по военной безопасности Константин Гаврилов рассказал, что на случай отказа НАТО от предложений у властей РФ есть план Б, «к которому никто не хотел бы прибегать».

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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