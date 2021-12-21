Путин предостерег Запад от попыток «заболтать» гарантии безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО могут попробовать «заболтать» предложения России по гарантиям безопасности, но Москву это не устроит. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Есть некоторые сигналы, что партнеры готовы, вроде бы, над этим работать. Но есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россию такое развитие событий не устроит.

Во время недавних переговоров с главой США Джо Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).