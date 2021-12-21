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59 минут назад

Шойгу заявил о тщетности попыток Запада изолировать Россию

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ назвал тщетными попытки западных стран изолировать Россию на мировой арене, трансляция велась на сайте ТАСС.

Шойгу заявил о тщетности попыток Запада изолировать Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шойгу отметил, что об этом свидетельствует сотрудничество российского Минобороны с вооруженными силами 109 стран мира, партнерами России в сфере военно-технического сотрудничества остаются Китай, Индия, Алжир, Египет, Вьетнам и Мьянма. Кроме того, продолжается укрепление союзнических отношений со странами ОДКБ, СНГ и ШОС.

По словам Шойгу, в этом году было проведено третье совместное с Национальной освободительной армией Китая воздушное и морское патрулирование, укреплению международного военно-технического сотрудничества способствовал и форум «Армия», в котором участвовали делегации 117 иностранных государств, а количество посетителей превысило 1,7 млн человек.

Ранее в The Wall Street Journal была опубликована статья, авторы которой указали, что Западу и США пора привыкнуть к мысли о том, что Россия не является слабым государством, которому реально навязать чужое мнение.

Как указали авторы, Путин модернизировал армию, улучшил условия международной торговли энергоносителями, окружил Россию кольцом дружественных стран, а также подал НАТО сигнал о том, что ждет от альянса отказа от политики расширения на Восток.

Политика,Сергей Шойгу,Министерство обороны,НАТО,ШОС,Wall Street Journal,
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