Захарова показала свой наряд в холода

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова показала, как одевается, когда температура на улице -18 градусов. Захарова опубликовала фото в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Не так уж и холодно для России»,- отметил один из пользователей под постом.

t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Часть других комментаторов посчитала, что -18 - это не слишком низкая температура, а также похвалила ее наряд.

Другие подписчики канала Захаровой поделились сообщениями о погоде в своих регионах – у кого-то оказалось уже -50, а в некоторых населенных пунктах еще держится +1.

Ранее в октябре официальный представитель МИД РФ продемонстрировала своим подписчикам танец. В своем Instagram аккаунте Захарова опубликовала видео, на котором показала, что такое «бачата по-русски».

На записи видно, что дипломат исполнила танец с пожелтевшими листьями в руках. При этом одета она была в теплый спортивный костюм и дутую жилетку.