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19 минут назад

Захарова показала свой наряд в холода

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова показала, как одевается, когда температура на улице -18 градусов. Захарова опубликовала фото в своем Telegram-канале.

Захарова показала свой наряд в холода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не так уж и холодно для России»,- отметил один из пользователей под постом.

t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Часть других комментаторов посчитала, что -18 - это не слишком низкая температура, а также похвалила ее наряд.

Другие подписчики канала Захаровой поделились сообщениями о погоде в своих регионах – у кого-то оказалось уже -50, а в некоторых населенных пунктах еще держится +1.

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Ранее в октябре официальный представитель МИД РФ продемонстрировала своим подписчикам танец. В своем Instagram аккаунте Захарова опубликовала видео, на котором показала, что такое «бачата по-русски».

На записи видно, что дипломат исполнила танец с пожелтевшими листьями в руках. При этом одета она была в теплый спортивный костюм и дутую жилетку.

А за месяц до этого она рассказала, какими принципами руководствуется при выборе одежды. По ее словам, на решение влияют три слагаемых: производитель — нравится — цена.

Политика,Мария Захарова,МИД,
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