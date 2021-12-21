В Кремле прокомментировали ДТП с участием губернатора Кузбасса

Информация об аварии с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева доступна, но говорить о результатах расследования пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Сергея Цивилева произошло сегодня около 9.00 по местному времени (около 5.00 мск) на трассе Кемерово – Новокузнецк. Глава региона ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная», в результате аварии он не пострадал.

По словам Пескова, пока рано говорить причинах ДТП. Авария широко освещается в СМИ и информация доступна, в том числе для президента России Владимира Путина, подчеркнул он.

«Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Также вы, наверное, согласитесь с тем, что сейчас говорить о результатах расследования ДТП не приходится, прошло слишком мало времени», - заметил официальный представитель Кремля.