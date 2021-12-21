В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
21 минуту назад

В Кремле прокомментировали ДТП с участием губернатора Кузбасса

Информация об аварии с участием автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева доступна, но говорить о результатах расследования пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле прокомментировали ДТП с участием губернатора Кузбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Сергея Цивилева произошло сегодня около 9.00 по местному времени (около 5.00 мск) на трассе Кемерово – Новокузнецк. Глава региона ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная», в результате аварии он не пострадал.

По словам Пескова, пока рано говорить причинах ДТП. Авария широко освещается в СМИ и информация доступна, в том числе для президента России Владимира Путина, подчеркнул он.

«Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Также вы, наверное, согласитесь с тем, что сейчас говорить о результатах расследования ДТП не приходится, прошло слишком мало времени», - заметил официальный представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе правительства Кемеровской области сообщили, что жертв в результате ДТП нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь.

Политика,Сергей Цивилев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители