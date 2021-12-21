Российский дипломат Константин Гаврилов рассказал, что у Москвы есть план Б на случай, если США и НАТО не ответят на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Гаврилов, возглавляющий делегацию РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности, рассказал, что контакты с США и НАТО уже начинаются.

«Мы находимся в самом начале пути, и они будут вынуждены на это реагировать. А план Б, естественно, руководством предусмотрен. И к нему никто не хотел бы прибегать», - подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия не выдвигает ультиматум, но ставит жесткое требование, «которое навеяно обстоятельством и временем».

«И пора уже привыкнуть к мысли, что наши интересы должны защищаться», - заключил Гаврилов.

Президент России Владимир Путин во время недавних переговоров с главой США Джо Байденом заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.