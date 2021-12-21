В Кремле поделились надеждами на нового канцлера Германии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на преемственность в двухсторонних отношениях при новом канцлере Германии Олафе Шольце. Об этом сообщает РИА Новости.

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Об ожидания от Шольца Песков рассказал, комментируя дипломатический конфликт России и Германии.

15 декабря суд в Берлине приговорил к пожизненному заключению 56-летнего россиянина Вадима Соколова по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Руководство Германии считает, что Соколов связан с российскими властями. После приговора Берлин выслал двух российских дипломатов.

Затем МИД РФ «в порядке симметричного ответа на недружественное решение» объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве.

Журналисты спросили Пескова, планирует ли Владимир Путин обсудить ситуацию с высылкой дипломатов с Шольцем.

«Мы надеемся, что эти контакты осуществятся», - заявил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что в Кремле «рассчитывают и надеются на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двухсторонних отношениях».