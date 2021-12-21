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39 минут назад

Путин назвал последствия появления инфраструктуры НАТО на Украине

Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше, а также появится на Украине, подлетное время ракет будет сокращено от семи до 10 минут, гиперзвуковое — до пяти. Такие последствия назвал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин назвал последствия появления инфраструктуры НАТО на Украине
Фото:  пресс-служба Администрации президента РФ пресс-служба Администрации президента РФ

Как отметил глава государства, для России это самый серьезный вызов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обсуждает отношения с НАТО со своими союзниками на территории бывшего СССР. С большинством стран, которые расположены на территории бывшего Советского Союза, РФ связывают союзнические обязательства в рамках ОДКБ, а также других структур, уточнил он.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
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