Путин назвал последствия появления инфраструктуры НАТО на Украине

Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше, а также появится на Украине, подлетное время ракет будет сокращено от семи до 10 минут, гиперзвуковое — до пяти. Такие последствия назвал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ пресс-служба Администрации президента РФ

Как отметил глава государства, для России это самый серьезный вызов.