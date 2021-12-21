«Нам нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем <...> этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными», — заявил Путин.