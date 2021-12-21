Жириновский предложил конфисковывать машины автолихачей

«Сколько погибло людей из-за того, что они свои шашечки делают, резко перестраиваются. До 200 километров развивают скорость по городским улицам. Но если не конфисковывать автомобили и не высылать их хотя бы на полгода в малые города километров за 500-600, то всё равно будут лихачить, ибо им это нравится», — сказал Жириновский.