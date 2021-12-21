Жириновский предложил конфисковывать машины автолихачей

Борьбе с лихачами на дорогах помогут конфискация автомобилей и высылка самих нарушителей в малые города, заявил журналистам 21 декабря лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.
Во вторник Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения.
В частности, её предлагается ввести за нарушение ПДД, выразившееся в превышении допустимой скорости движения на величину от 60 до 80 километров в час, более 80 километров в час или выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) лицом, неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишённым водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.
«Сколько погибло людей из-за того, что они свои шашечки делают, резко перестраиваются. До 200 километров развивают скорость по городским улицам. Но если не конфисковывать автомобили и не высылать их хотя бы на полгода в малые города километров за 500-600, то всё равно будут лихачить, ибо им это нравится», — сказал Жириновский.