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48 минут назад

В Госдуме ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации

В России пока нет необходимости вводить штрафы за отсутствие прививки от COVID-19. Это может произойти в случае, если ситуация с распространением инфекции станет критической, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в эфире «Говорит Москва».

По его словам, жесткие меры могут быть введены, несмотря на недовольство населения.

«Если ситуация будет критическая, введут обязательную вакцинацию и введут за нее штрафы, как в европейских странах. Пока ситуация под контролем, и это не требуется. То, что они изучают, смотрят зарубежный опыт, никому не повредит. В период эпидемии, когда тысячи людей умирают, если мы хотим нормальной жизни, то нам нужно вводить те меры, которые не будут нравиться. Это нормальная история», - отметил парламентарий.

Леонов добавил, что «хороших» решений для борьбы с пандемией быть не может, поскольку это болезненный и сложный процесс, напоминающий лечение человека.

«Мы не можем излечить болезнь, давая сладкие конфетки. Чтобы излечить болезнь — это труд! Это лишения, это определенная боль, всегда так происходит. И чтобы ее излечить, нужны какие-то жесткие меры. Мне тоже не нравится и человеку любому не понравится, когда его будут оперировать. Разрежут от пупка до лобка и удалят ему какой-то орган. Но он идет на это, чтобы излечиться. Вот точно так же и общество должно излечиться от этой эпидемии. И не бывает нормальных, хороших мер, чтобы все радовались и ходили с транспарантами», - подчеркнул представитель Госдумы.

Ранее появилась информация, что в Роспотребнадзоре изучают вопрос о штрафах за отказ от вакцинации. В ведомстве обратят внимание на опыт разных стран и оценят уровень его эффективности.

Политика,Видео,Сергей Леонов,Роспотребнадзор,Госдума,
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