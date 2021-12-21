В Госдуме ответили на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации

«Мы не можем излечить болезнь, давая сладкие конфетки. Чтобы излечить болезнь — это труд! Это лишения, это определенная боль, всегда так происходит. И чтобы ее излечить, нужны какие-то жесткие меры. Мне тоже не нравится и человеку любому не понравится, когда его будут оперировать. Разрежут от пупка до лобка и удалят ему какой-то орган. Но он идет на это, чтобы излечиться. Вот точно так же и общество должно излечиться от этой эпидемии. И не бывает нормальных, хороших мер, чтобы все радовались и ходили с транспарантами», - подчеркнул представитель Госдумы.