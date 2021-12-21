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1 час назад

В России предсказали изменение баланса сил в мире благодаря союзу с Китаем

Поддержка, которую власти Китая пообещали оказать России относительно договора по гарантиям безопасности, может изменить баланс сил в мире. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, его слова прозвучали в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Союз России и Китая изменит баланс сил в мире
Фото: ReutersReuters

«Конечно, [эта поддержка изменит баланс сил]. Я думаю, мнение Китая очень важно. К нему прислушиваются как в Вашингтоне, так и в странах НАТО», — подчеркнул Гаврилов. Благодаря такому союзу резкие заявления в ответ на предложения Москвы по евробезопасности будут сглаживаться во время переговоров, убежден он.

Ранее в МИД Китая заявили, что предложения России по гарантиям безопасности повышают взаимное доверие между странами и снижают риск конфликтов.

МИД Китая оценил предложения России по гарантиям безопасности

18 декабря посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что международная политическая обстановка подталкивает Россию и Китай к укреплению стратегического партнерства. При этом, подчеркнул дипломат, в отличие от США и их союзников по НАТО, Россия и КНР не преследуют каких-либо геополитических планов и целей в отношении какого бы то ни было суверенного государства.

Политика,Анатолий Антонов,НАТО,МИД,
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