Текстовая трансляция: Александр Бречалов выступает с ежегодным докладом

Глава Удмуртии Александр Бречалов выступил с докладом о результатах работы правительства республики в 2021 году и планах на 2022 год на третьем заседании 36-й сессии регионального Госсовета 21 декабря. ИА «Удмуртия» проводит текстовую трансляцию с мероприятия. Александр Бречалов начал доклад с финансовых вопросов. Рассказал, что с 2021 года государственный долг республики сократился. Глава региона отметил, что за 11 месяцев 2021 года в бюджеты всех уровней республики поступило 268 млрд рублей, из них зачислено в федеральный бюджет – 200 млрд рублей. В консолидированный бюджет республики поступило налоговых и неналоговых доходов 72 млрд 529 млн рублей, это на 9 млрд 706 млн выше уровня 2019 года. Федерация направила республике 36 млрд 28 млн рублей, из них 9 млрд 95 млн рублей на реализацию нацпроектов, 8,6 млрд рублей ожидают получить в виде нецелевых дотаций. С начала 2021 года государственный долг республики сократили на 1,19 млрд рублей. На 1 января 2022 года он составит 63 млрд 52 млн рублей. Образование По словам главы Удмуртии, на сферу образования в 2022 году выделят порядка 2 млрд рублей, продолжится строительство новых школ. Рассказал Александр Бречалов и о судьбе коррекционной школы № 39 Ижевска. Были вынуждены разделить детей по двум другим школам. Мы приняли решение строить новую школу. В следующем году начнется работа по подготовке проектно-сметной документации. Крайний срок завершения строительных работ - 2024 год. Я уверен, нам в силах запустить эту школу в 2023 году Александр Бречалов, глава Удмуртии В 2022 году планируют начать ремонт 15 школ, большинство из них сельские. Организуют 39 «Точек роста». А на охрану образовательных учреждений направят 1,3 млрд рублей. Здравоохранение На здравоохранение в 2022 году в регионе предусмотрено свыше 3 млрд рублей. Планируется завершить строительство детской поликлиники в Можге, взрослой поликлиники в Воткинске. В медучреждения поступит 105 единиц санитарного транспорта. Одним из приоритетов на будущий год станет формирование и поддержка здорового образа жизни. Спорт и молодежная политика На развитие спорта в будущем году направят 1,3 мдрд рублей. Запланирована реконструкция ледового дворца «Ижсталь» в столице Удмуртии. Это очень важный проект для республики Александр Бречалов, глава Удмуртии Также планируется строительство ледовой арены в Сарапуле, дворца единоборств в Ижевске, завершение реконструкции стадиона «Локомотив». Кроме того, в регионе появятся восемь быстровозводимых ФОКов. В Воткинске, Сарапуле и Глазове оборудуют площадки ГТО. Планируется создание модульного ФОКа в Ижевске. Крытая хоккейная коробка появится в с. Каракулино и с. Яр, ФОК с универсальным игровым залом в Якшур-Бодье, построят Центр уличного баскетбола в Ижевске. В планах – реконструкция стадиона в Балезино. 23 любительских старта проведут в Удмуртии под брендом «Калашников. Спорт». Также состоится международный лыжный марафон им. Кулаковой. Планируется проведение пяти мероприятий с международным участием. В будущем году обеспечат финансирование Сельских спортивных игр. Также глава Удмуртии напомнил, что в регионе появится новый орган – Агентство по молодежной политике. Патриотическое воспитание – приоритетное направление молодежной политики Удмуртии, отметил руководитель региона. В будущем году будут поддерживать молодежное предпринимательство. То, что мы проделали в проекте «Школа бизнеса», превзошло все ожидания: тысяча заявок, 20 % которых – успешные бизнес-проекты школьников Александр Бречалов, глава Удмуртии Социальная защита На развитие системы социальной зашиты направят 12,5 млрд рублей, 3 млрд рублей из которых по нацпроекту «Демография». Реализуется работа по обеспечение детей-сирот жильем. До 2025 года этот вопрос должны решить на 100%, говорит глава региона. Продолжится реализация социальных контрактов. За два года помощь получили 6 тыс. семей. В 2022 году поддержку оказать планируют 2 тыс. семей. В 2022 году начнется работа по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Культура 998 млн рублей направят на данную отрасль в 2022 году. Планируется завершение строительства театра юного зрителя в Ижевске, капремонт двух детских школ искусств в регионе, создание виртуального концертного зала в Глазове и др. ЖКХ Мы с командой провели анализ, полную инвентаризацию наших коммунальных систем, этого никогда не делалась раньше Александр Бречалов, глава Удмуртии Благодаря поддержке бюджета на строительство, реконструкцию, модернизацию капитальный ремонт в 2022 году направят 1 млрд 507 млн рублей, из них 914 млн – федеральные средства. На эти деньги планируются строительство 14 объектов инженерной и транспортной структуры в рамках развития Ижевска и Завьяловского района. Программа «Стимул» создаст условия для дополнительного ввода в эксплуатацию 196 тыс. кв. м жилья. Также планируется строительство четырех объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая Вода» в Воткинском и Завьяловском районах, Ижевске и Можге, завершат строительство очистных сооружений канализаций в Можге, проектирование объектов по реконструкции очистных сооружений и канализации по ул. Азина в Балезино. Проектирование газораспределительных сетей на сумму более 250 млн рублей для синхронизации с планами Газпрома по бесплатному подключению домохозяйств в газифицированных населенных пунктах. Ввод в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода создаст возможность газификации 1093 домов в 18 населенных пунктах Александр Бречалов, глава Удмуртии На подготовку к отопительному сезону запланировано 150 млн рублей. Ремонт дорог На дорожные работы в 2022 году выделят 9 млрд рублей. Продолжится и ремонт мостов, а также дороги Костино - Камбарка (12 км). Начнется реконструкция автодороги Ижевск - Сарапул. Средства направят на ремонт дорог в рамках реализации проекта «Деревня будущего»: д. Старые Быги (Шарканский район), д. Узи (Селтинский район). Экология На охрану окружающей среды в будущем году направят 398 млн рублей. Глава Удмуртии отметил, что количество собираемых отходов выросло в два раза, на треть сократилось число несанкционированных свалок. По национальному проекту «Экология» - расчистка реки Ува, планируется расчистка пруда в с. Шаркан. Лесовосстановление проведут на площади 10 тыс. га. Экономика Продолжится поддержка самозанятых и предпринимателей. В 2022 году планируют выдать не менее 700 микрозаймов. Продолжится и грантовая поддержка и реализация акселерационных программ, в рамках которых планируют обучить не менее 200 команд. Экспорт В Удмуртии планируют открыть первый в стране акселератор для разработчиков компьютерных игр. По словам Александра Бречалова, планируется запуск экспортного кешбэка. На 2022 год от Удмуртии одобрили 11 инвестиционных проектов. Благодаря им создадут новые рабочие места. Цифровизация В 2022 году на развитие ИТ-отрасли в Удмуртии направят 22 млн рублей, на цифровую трансформацию – 600 млн рублей. Планируется создание Академии «Цифра» на 500 студентов по подготовке специалистов в сфере высоких технологий. В республике запустят программу льготного кредитования для ИТ-компаний. Мы ожидаем системный рост по налогам не менее 5% в год. ИТ-предпринимателям будут доступны субсидии из бюджета республики на возмещение 80% затрат на участие в российских и зарубежных акселераторах, на повышение квалификацию и переподготовку Александр Бречалов, глава Удмуртии Будут выдавать и федеральные гранты. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным, планируется строительство 111 базовых станций мобильной связи в формате 2G и 4G в малых городах и селах. Во всех школах и СПО обеспечен и оплачен интернет, рассказал глава Удмуртии. Материал дополняется. Напомним, 17 декабря прошла прямая линия с главой региона, в рамках которой жители Удмуртии смогли задать руководителю республики свои вопросы. После эфир прокомментировали эксперты.