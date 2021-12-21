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56 минут назад

Российский губернатор рассказал об «обмене любезностями» с НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что частота полетов самолетов-разведчиков НАТО вокруг региона в последнее время увеличилась, передает РИА «Новости».

Губернатор рассказал об «обмене любезностями» с НАТО
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

«Частота, конечно, повысилась, но, насколько я понимаю, ничего они здесь не могут рассмотреть такого, что не могут рассмотреть из космоса. Это скорее проверка границ, насколько мы быстро отреагируем, видим или не видим», — сказал чиновник.

Он назвал такие полеты «стандартным обменом любезностями» между военными.

При этом Алиханов отметил, что российские летчики тоже летают у границ со странами НАТО, «что приятно».

«Мы их слышим, видим, все хорошо. У нашей авиации с системами слежения и обнаружения тоже все в порядке», — добавил глава Калининградской области .

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО игнорирует предостережения Москвы и продолжает создавать напряженность рядом с российскими границами.

Эксперты объяснили угрозы НАТО против Калининграда

До этого Минобороны России сообщило о росте интенсивности полетов разведывательной авиации Североатлантического альянса у границ страны в Черноморском регионе.

Политика,Антон Алиханов,Мария Захарова,Министерство обороны,НАТО,МИД,РИА Новости,
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