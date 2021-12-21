Губернатор рассказал об «обмене любезностями» с НАТО

«Частота, конечно, повысилась, но, насколько я понимаю, ничего они здесь не могут рассмотреть такого, что не могут рассмотреть из космоса. Это скорее проверка границ, насколько мы быстро отреагируем, видим или не видим», — сказал чиновник.