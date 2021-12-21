Губернатор рассказал об «обмене любезностями» с НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что частота полетов самолетов-разведчиков НАТО вокруг региона в последнее время увеличилась, передает РИА «Новости».
«Частота, конечно, повысилась, но, насколько я понимаю, ничего они здесь не могут рассмотреть такого, что не могут рассмотреть из космоса. Это скорее проверка границ, насколько мы быстро отреагируем, видим или не видим», — сказал чиновник.
Он назвал такие полеты «стандартным обменом любезностями» между военными.
При этом Алиханов отметил, что российские летчики тоже летают у границ со странами НАТО, «что приятно».
«Мы их слышим, видим, все хорошо. У нашей авиации с системами слежения и обнаружения тоже все в порядке», — добавил глава Калининградской области .
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО игнорирует предостережения Москвы и продолжает создавать напряженность рядом с российскими границами.
До этого Минобороны России сообщило о росте интенсивности полетов разведывательной авиации Североатлантического альянса у границ страны в Черноморском регионе.