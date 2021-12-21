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55 минут назад

Сопредседатель центрального штаба ОНФ: все, что мы делаем, должно быть для людей

Сопредседатель центрального штаба Народного фронта, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал о задачах нового состава Центрального штаба ОНФ. "Основой в работе Общероссийского Народного фронта был и остается человек. И все, что мы делаем, создаем и реализуем, должно быть для людей и про людей. И должно изменять жизнь наших россиян к лучшему. Уверен, новый состав центрального штаба Общероссийского народного фронта продолжит работу, руководствуясь этими принципами и в дальнейшем", - заявил Комиссаров. Напомним, ранее президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям IV съезда Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".

Политика,Алексей Комиссаров,Владимир Путин,РАНХиГС,
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