В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

Путин наградил Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 декабря, подписал указ о награждении государственными наградами, в том числе орденами за вклад в развитие культуры и искусства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин наградил Розенбаума орденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, певец и композитор Александр Розенбаум награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность

Орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоены артистка МХТ имени Чехова Нина Гуляева, артистка театра «Современник» Марина Неелова и актер и режиссер Всеволод Шиловский.

Ранее Путин наградил артиста Михаила Боярского орденом Почета. Артист Санкт-Петербургского академического Театра имени Ленсовета Боярский получил орден Почета за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Политика,Нина Гуляева,Марина Неелова,Всеволод Шиловский,Александр Розенбаум,Михаил Боярский,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители