Путин наградил Розенбаума орденом

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 декабря, подписал указ о награждении государственными наградами, в том числе орденами за вклад в развитие культуры и искусства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Так, певец и композитор Александр Розенбаум награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность

Орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоены артистка МХТ имени Чехова Нина Гуляева, артистка театра «Современник» Марина Неелова и актер и режиссер Всеволод Шиловский.