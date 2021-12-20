Лавров провел переговоры с главой МИД Абхазии Ардзинбой в Сочи. Видео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Абхазии Иналом Ардзинбой в Сочи в понедельник.
В ходе переговоров глава российского ведомства выразил надежду на обсуждение вопросов по ситуации в Абхазии и совместной деятельности на внешнеполитической арене.
"Нынешняя встреча подтверждает нашу нацеленность на интенсивные контакты, на согласование наших действий в поддержку тех договоренностей, которые были достигнуты нашими президентами по линии правительств. Все это очень важно для укрепления нашего двустороннего взаимодействия", - отметил министр.
В свою очередь Ардзинба подчеркнул динамичность и поступательность развития российско-абхазских отношений.