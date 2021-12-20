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22 минуты назад

Лавров провел переговоры с главой МИД Абхазии Ардзинбой в Сочи. Видео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Абхазии Иналом Ардзинбой в Сочи в понедельник.

В ходе переговоров глава российского ведомства выразил надежду на обсуждение вопросов по ситуации в Абхазии и совместной деятельности на внешнеполитической арене.

"Нынешняя встреча подтверждает нашу нацеленность на интенсивные контакты, на согласование наших действий в поддержку тех договоренностей, которые были достигнуты нашими президентами по линии правительств. Все это очень важно для укрепления нашего двустороннего взаимодействия", - отметил министр.

В свою очередь Ардзинба подчеркнул динамичность и поступательность развития российско-абхазских отношений.

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД,
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