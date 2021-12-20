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35 минут назад

Грушко: Россия адекватно ответит на размещение на территории стран НАТО ударных средств

Россия будет вынуждена "создать адекватную ситуацию" для партнеров на случай, если на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут российских центров управления. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью "Российской газете" замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Грушко пообещал адекватный ответ странам НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если, например, на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнеров", - сказал он.

Грушко также отметил, что, если озабоченности РФ игнорируются, а страны НАТО не готовы пойти по пути военной сдержанности, то России "придется отвечать теми средствами", которые у нее есть.

"Иного не дано. Если появляются какие-то варианты, которые могут использоваться даже не с точки зрения применения силы, а хотя бы проекции силы, то есть военный потенциал используется как средство экономического или политического давления, то, разумеется, такая ситуация Россию никогда не устроит, и мы будет находить способы для нейтрализации этих угроз", - добавил он.

Политика,Александр Грушко,НАТО,МИД,"Российская газета",
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