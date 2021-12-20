Путин присвоил звание главе ФСИН России

Гостев с 2012 года занимал пост замглавы МВД, до этого он работал заместителем начальника ГУВД по Москве, начальником Управления обеспечения общественного порядка столичного главка, замначальника УВД по ЮАО Москвы. На службу в органы внутренних дел пришел в 1981 году на должность милиционера в возрасте 20 лет. Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области.