Путин присвоил звание главе ФСИН России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника внутренней службы руководителю ФСИН Аркадию Гостеву, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До этого у Гостева было звание генерал-полковника полиции.
Гостев с 2012 года занимал пост замглавы МВД, до этого он работал заместителем начальника ГУВД по Москве, начальником Управления обеспечения общественного порядка столичного главка, замначальника УВД по ЮАО Москвы. На службу в органы внутренних дел пришел в 1981 году на должность милиционера в возрасте 20 лет. Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области.
Ранее директором ФСИН в течение двух лет являлся Александр Калашников. Путин уволил его 25 ноября. Причины отставки Калашникова не уточняются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение об увольнении было инициировано главой ФСИН и не связано с недавними резонансными событиями в российских колониях.