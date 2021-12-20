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18 минут назад

Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы главе ФСИН Гостеву

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника внутренней службы руководителю ФСИН Аркадию Гостеву, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин присвоил звание главе ФСИН России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого у Гостева было звание генерал-полковника полиции.

Гостев с 2012 года занимал пост замглавы МВД, до этого он работал заместителем начальника ГУВД по Москве, начальником Управления обеспечения общественного порядка столичного главка, замначальника УВД по ЮАО Москвы. На службу в органы внутренних дел пришел в 1981 году на должность милиционера в возрасте 20 лет. Гостев родился в 1961 году в Шацком районе Рязанской области.

Ранее директором ФСИН в течение двух лет являлся Александр Калашников. Путин уволил его 25 ноября. Причины отставки Калашникова не уточняются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение об увольнении было инициировано главой ФСИН и не связано с недавними резонансными событиями в российских колониях.

Политика,Аркадий Гостев,Александр Калашников,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ФСИН,МВД,
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