Россия вышлет двух немецких дипломатов

МИД России объявил двух дипломатов из Германии персонами нон грата в ответ на соответствующее решение Берлина. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В МИД указали, что послу ФРГ в Москве Гезе Андреасу фон Гайру был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением правительства Германии объявить двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата. Отмечается, что немецких дипломатов вышлют из страны в качестве ответной меры.