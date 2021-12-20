Собянин озвучил траты Москвы на борьбу с пандемией

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, борьба с пандемией коронавируса обошлась столице в 800 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости.

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Столичный градоначальник отметил, что траты достаточно сложно подсчитать, так как в них входят не только расходы на создание резервных госпиталей и выплаты медикам.

«Это и компенсации жителям, и бизнесу, дополнительные льготы, это прямые расходы на создание резервных госпиталей, это дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета. Если вот все это вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 миллиардов рублей, включая траты Фонда обязательного медицинского страхования», - пояснил Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Мэр столицы также отметил, что во время пандемии город не получил около 200 млрд доходов, которые также учитываются в общей сумме трат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Согласно документу, расходы по сравнению с 2019 годом выросли на 25,3%.