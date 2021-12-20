В МИД припомнили США «должок» перед РФ

Вашингтон должен начать воспринимать Москву как к равноправного партнера. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

«Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», — отметил дипломат.

По словам представителя МИД РФ, Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном и уже выступила со всеми необходимыми инициативами.

«Все предложения <…> у них на столе. Нет ничего, что можно было бы описать словами "должок за Россией". Все предложено американцам. Вопрос политического выбора», — пояснил замглавы ведомства.

Рябков подчеркнул, что, как только Америка будет готова к диалогу, за Россией «дело не станет».

Помимо этого, сигналом осознанного решения Вашингтона идти на нагнетание напряженности, станет негативная реакция на предложения Москвы, подытожил Рябков.