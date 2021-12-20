В МИД припомнили США «должок» перед РФ

Вашингтон должен начать воспринимать Москву как к равноправного партнера. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, пишет РИА Новости.
«Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов. По всем направлениям», — отметил дипломат.
По словам представителя МИД РФ, Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном и уже выступила со всеми необходимыми инициативами.
«Все предложения <…> у них на столе. Нет ничего, что можно было бы описать словами "должок за Россией". Все предложено американцам. Вопрос политического выбора», — пояснил замглавы ведомства.
Рябков подчеркнул, что, как только Америка будет готова к диалогу, за Россией «дело не станет».
Помимо этого, сигналом осознанного решения Вашингтона идти на нагнетание напряженности, станет негативная реакция на предложения Москвы, подытожил Рябков.
Напомним, на прошлой неделе МИД России представил проекты договора между Кремлем и Белым домом о гарантиях безопасности и соглашений об обеспечении безопасности России и стран — членов НАТО. Один из пунктов обязывает Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток, включая Украину.