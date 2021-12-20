Бывшего соратника Зеленского ужаснули странности его поведения

Президент Украины Владимир Зеленский сильно изменился внешне и «недоволен тем, что он делает». Об этом в интервью Наталье Влащенко рассказал бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
По словам Андрея Богдана, после его ухода с поста главы офиса президента Украины Владимир Зеленский сильно изменился.
«У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек. Это разговор другой, другая речь, слова, другая мимика. Это вообще не то. Мысли вообще другие. Он вообще другой», – заявил он.
Политик подчеркнул, что речь идет и о речи Зеленского.
«Долго ищет слова, медленные фразы. Это не потому что он смысл выстраивает, он слова вспоминает. (…) Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим словом. У него нет энергетики жизни. Он не доволен тем, что он делает и не понимает, что будет завтра», - констатировал экс-руководитель администрации президента.
Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что Владимир Зеленский запуган, «живет в атмосфере постоянных сигналов об опасности его жизни» и это влияет на его внешнюю политику.
По его словам, у нынешнего президента Украины 70 охранников, что в несколько раз больше, чем у его предшественника Петра Порошенко.