Бывшего соратника Зеленского ужаснули странности его поведения

«Долго ищет слова, медленные фразы. Это не потому что он смысл выстраивает, он слова вспоминает. (…) Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим словом. У него нет энергетики жизни. Он не доволен тем, что он делает и не понимает, что будет завтра», - констатировал экс-руководитель администрации президента.