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1 час назад

Бывшего соратника Зеленского ужаснули странности его поведения

Президент Украины Владимир Зеленский сильно изменился внешне и «недоволен тем, что он делает». Об этом в интервью Наталье Влащенко рассказал бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Бывшего соратника Зеленского ужаснули странности его поведения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Андрея Богдана, после его ухода с поста главы офиса президента Украины Владимир Зеленский сильно изменился.

«У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек. Это разговор другой, другая речь, слова, другая мимика. Это вообще не то. Мысли вообще другие. Он вообще другой», – заявил он.

Политик подчеркнул, что речь идет и о речи Зеленского.

«Долго ищет слова, медленные фразы. Это не потому что он смысл выстраивает, он слова вспоминает. (…) Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим словом. У него нет энергетики жизни. Он не доволен тем, что он делает и не понимает, что будет завтра», - констатировал экс-руководитель администрации президента.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что Владимир Зеленский запуган, «живет в атмосфере постоянных сигналов об опасности его жизни» и это влияет на его внешнюю политику.

По его словам, у нынешнего президента Украины 70 охранников, что в несколько раз больше, чем у его предшественника Петра Порошенко.

Политика,Андрей Богдан,Наталья Влащенко,Владимир Зеленский,Юрий Луценко,Петр Порошенко,Администрация Президента РФ,
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