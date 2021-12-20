Началась встреча глав МИД РФ и Абхазии

"Россию связывают с Абхазией и Южной Осетией тесные союзнические отношения, которые имеют под собой прочную договорно-правовую базу и не подвержены конъюнктуре. В соответствии с линией, утвержденной президентом Российской Федерации, Россия оказывает молодым государствам Закавказья активное содействие в становлении как современных демократических государств, укреплении их международных позиций, обеспечении надежной безопасности и социально-экономическом развитии. Республикам предоставляется комплексная помощь в борьбе с COVID-19 и решении других актуальных задач в различных сферах взаимодействия", - отметил Лавров.