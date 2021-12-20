В Кремле заявили, что президентской инициативы по проекту наказаний за пытки не ожидается

Никакой президентской инициативы на тему наказаний за пытки не ожидается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не ожидается», — сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли какая-либо президентская инициатива на эту тему.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержали законопроект об ужесточении ответственности за пытки, который 20 декабря внесли в Госдуму.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что внесённый в Госдуму законопроект даёт новое определение пыткам.