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51 минуту назад

В Кремле заявили, что президентской инициативы по проекту наказаний за пытки не ожидается

Никакой президентской инициативы на тему наказаний за пытки не ожидается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не ожидается», — сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли какая-либо президентская инициатива на эту тему.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержали законопроект об ужесточении ответственности за пытки, который 20 декабря внесли в Госдуму.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что внесённый в Госдуму законопроект даёт новое определение пыткам.

В октябре Песков рассказал о проверках сообщений о пытках в российских колониях. По его словам, информация была доведена до сведения главы государства Владимира Путина.

Политика,Андрей Клишас,Валерий Фадеев,Дмитрий Песков,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,Совет по правам человека,Совет Федерации,Госдума,
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