Песков: В России не преследуют по политическим убеждениям

Подготовки встречи президентов России и Украины не ведется, и в РФ нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов сказать, способствует ли подготовке саммита подписанный Владимиром Зеленским закон о упрощении гражданства, в том числе для жителей России, якобы преследуемых по политическим убеждениям.