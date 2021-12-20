Овдовевшая Хакамада решила отметить Новый год

Политик, журналистка и писательница Ирина Хакамада заявила, что, несмотря на недавнюю кончину своего супруга, собирается отмечать Новый год. Своими планами она поделилась с изданием «Собеседник».

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«Я всегда праздную, несмотря ни на что. Мой муж ушел из жизни три месяца назад», - подчеркнула Ирина.

Хакамада рассказала, что они вместе с дочерью поедут на праздники в Дубай. Отмечать Новый год, по ее словам, они собираются с друзьями.

Политик также отметила, что, как правило, дарит дочери на Новый год смартфоны, плееры, наушники и другие устройства. Она объяснила это тем, что современная молодежь не представляет своей жизни без гаджетов. По воспоминаниям Хакамады, самой ей в детстве регулярно дарили плюшевых медведей, так как она не любила кукол.

На вопрос о самом ярком новогоднем впечатлении из детства писательница ответила историей.

«Как-то под Новый год я залезла под стол и зачем-то обрезала у скатерти все кисточки, висюльки эти. Почему-то эту свою новогоднюю шалость я запомнила хорошо», - рассказала Хакамада.

Она также призналась, что не верит в волшебство новогодней ночи. По ее мнению, чтобы начать новую жизнь, не нужно ждать 1 января - это можно сделать в любой день года.