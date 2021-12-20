Эксперты «Валдая» высказались об отношениях России с соседями

Политика России в отношении соседей определяется взаимодействием трех факторов: традиционного силового компонента, наличия единого геополитического пространства и общего исторического опыта, считают представители элит в странах бывшего СССР.

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Отмечается, что в ходе работы над докладом «Пространство без границ: Россия и ее соседи» автор – программный директор клуба «Валдай» и научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Тимофей Бордачев – за год провел почти 50 глубинных интервью с политиками и общественными деятелями стран бывшего СССР.

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Эксперты сошлись в том, что политика России в отношении соседей определяется взаимодействием трех факторов: традиционного силового компонента, наличия единого геополитического пространства и общего исторического опыта.

Военно-политическое могущество России не дает ей отгородиться от соседей, но и не является гарантией ее контроля. При этом некоторые страны не могут решить вопросы собственного развития и безопасности, опираясь только на свои силы. Поэтому им необходимо полагаться на Россию.

«Россию и страны бывшего СССР связывают общее геополитическое пространство и общий исторический опыт, влияющие на любые теоретические выкладки», – говорится в документе, опубликованном по итогам доклада.

По словам экспертов, достижением России стало то, что страна удержалась от соблазна возвращения к имперскому порядку – прямому управлению соседями. Хотя именно этот путь просто и надежный. Этот показатель назван этапом взросления государства.

«Страх, который испытывают перед Россией ее соседи, имеет объективную природу, и мы не должны стремиться его преодолевать – можно только компенсировать неизбежные последствия», – заявили эксперты, дававшие свои оценки.

Этот страх назван структурным факторов отношений. В пример приведен страх стран Центральной Азии в отношении Китая, который не является структурным фактором именно благодаря России.

Оценили эксперты и сущность постсоветского пространства как единого целого. Отмечается, что это понятие в международно-политическом отношении размывается, формируя более широкие пространства.

Россия должна преодолеть исторический опыт восприятия стран соседей как зоны своего влияния и проводить не политику опоры на силу, а политику использования этих возможностей для привлечения к себе.

Подводя итоги оценки силы на пространстве бывшего СССР через 30 лет после его распада, эксперты сделали несколько выводов. Во-первых, Россия остается доминирующей державой. Во-вторых, силовые возможности России сохраняли свое центральное значение все 30 лет, но выступали в разном качестве. В-третьих, наибольшую угрозу для выживания соседей будет представлять потеря ими возможностей самостоятельно принимать рациональные внешнеполитические решения.

В-четвертых, вовлечение во взаимодействие России и ее соседей третьих игроков, не располагающих возможностями угрожать ей или не ставящих это своей целью, является объективным процессом и содействует укреплению российских позиций.

Еще одним выводом стало то, что Евразия – единая геополитическая общность, центром которой по причине своего масштаба и силовых возможностей является Россия. Это не позволяет проводить изолированную внешнюю политику.

Отмечается, что все страны, возникшие на пространстве бывшего СССР, имеют исключительное выгодное геополитическое положение.

Во-первых, соседи более слабые или сопоставимые с ними по мощи, либо Россия – единственный могущественный игрок. Во-вторых, особенность геополитического положения соседей России в том, что позицию буфера, поскольку не расположено между Россией и державами, сопоставимыми с ней по силовым возможностям.

Говоря об историческом опыте, подчеркивается, что именно он остается важным препятствием для формирования в России и странах-соседях внешней политики, отвечающей силовой композиции.

Единый порядок установить нельзя, общие рамки для России и ее соседей могут заключаться в едином понимании правил поведения, основанных на объективных факторах и учитывающих исторический опыт.

Сейчас стратегически важным для России остается тот факт, что стране важна именно самостоятельность соседей, но борьба именно за «умы и сердца» не может быть приоритетным.

Все это не отменяет важность повышения привлекательности России для исправления демографической ситуации, помощи элитам новых независимых государств в способности принимать решения.