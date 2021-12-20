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36 минут назад

В Китае оценили дружбу с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что дружба Москвы и Пекина не ослабнет, как бы ни менялась обстановка в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

В Китае оценили дружбу с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление глава МИД сделал на церемонии открытия конференции, посвященной современной международной обстановке и китайской дипломатии. Ван И подчеркнул, что дружба двух стран «передается из поколения в поколение».

«Дружба между Россией и Китаем не ослабнет, цель проводить взаимовыгодное сотрудничество не изменится, решимость защищать мир не померкнет», - заявил министр.

Он отметил, что российско-китайские отношения преодолели испытания и стали «образцом доверительного стратегического взаимовыгодного сотрудничества». По словам главы МИД, сейчас Россия и Китай «сплочены как скала».

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что у России и Китая «совершенно особые» отношения - «предельно тесные и дружеские».

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин 15 декабря провели переговоры, в которых выступили за увеличение доли рубля и юаня во взаимных расчетах. Также Си Цзиньпин поддержал требование России о юридически зафиксированных гарантиях, исключающих расширение НАТО на Восток.

Политика,Сергей Рябков,Цзиньпин Си,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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